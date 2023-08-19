تداول أسئلة امتحان العربى للثانوية دور ثان على جروبات الغش والتعليم تحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش على تطبيق تليجرام أسئلة زعمت أنها لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الأسئلة المتداولة، للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة الامتحان المتداول.

وبدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات وفق نظام البابل شيت وأسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة للأسئلة المقالية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدى الطلاب الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.