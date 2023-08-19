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الرئيس السيسى: أقدر الجهد المبذول والإعداد من قبل الأكاديمية العسكرية

السبت، 19 أغسطس 2023 01:43 م
الرئيس السيسى: أقدر الجهد المبذول والإعداد من قبل الأكاديمية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: "سعيد باللقاء بيكم النهارده.. واتكلم معاكم شوية.. عارف أن الاختبارات النهائية للكلية أو الأكاديمية خلصت بالكامل.. واتصور أن إحنا بنستعد لحاجتين في وقت واحد.. تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية بالكامل.. واستقبال دفعة جديدة من الطلبة الجدد إن شاء الله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية: "أنا بطمن دائما عليكم، وحتى من خلال الزيارة واللقاء والحديث معكم.. يزداد كل يوم تقديري للجهد المبذول والإعداد الكبير اللى بتقوم به الأكاديمية في فترة مهمة جدا.. كل يوم في تطوير مستمر.. التطور هيكون ناجح ثم تتجاوزه الأحداث".

 

 

 

 

 


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