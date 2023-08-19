التحقيقات تكشف "وصلة تعذيب" وراء مقتل طفلة السلام على يد والدها

كتب عبد الله محمود

كشفت نيابة السلام تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط الأب المتهم بقتل ابنته الرضيعة، بعد أن اعتدى عليها بوصلة ضرب مبرح بسبب بكائها المستمر، ما دفعه إلى اسكاتها بالضرب، حيث تبين أن المتهم قام بالاعتداء على نجلته بوصلة تعذيب أسفرت عن إصابتها بإصابات بالغة أدت إلى حدوث نزيف داخلى لها وهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظت أنفاسها الأخيرة على أثره.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغ من مسؤول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب"

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعه تبلغ من العمر عاما واحدا.

تم ضبط الآب المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.