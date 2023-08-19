البنتاجون ينشر 700 جندى للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات فى هاواى

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قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نشر نحو 700 جندى و140 مسئولا فى خفر السواحل الأمريكى للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات المدمرة، التى لا تزال تتسع رقعتها فى جزر هاواى.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إلى أن مسؤولى الدفاع الأمريكيين تعهدوا بمواصلة جهودهم فى مكافحة حرائق الغابات حتى إخماد الحرائق بالكامل والمساعدة فى جهود التنظيف فى أعقاب الكارثة.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الأمريكى نشر الجيش مروحيات وطائرات للمساعدة فى إخماد الحرائق، بينما يعمل فيلق المهندسين بالجيش الأمريكى على إزالة الحطام، كما تدعم القوات البحرية والجوية الاستجابة فى جميع أنحاء الولاية.



وأضافت أن "المستجيبين" العسكريين يدعمون وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والحرس الوطنى فى هاواى وغيرهم من موظفى الطوارئ على مستوى الولاية والمحلية فى مكافحة الحرائق.



ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الأمريكى يركز أيضا على مهام نقل الإمدادات والموارد من وإلى وعبر الجزيرة، وتنفيذ عمليات إخماد الحرائق الجوية وتوزيع الوقود، وبناء منشآت الدعم، من بين أمور أخرى.



يذكر أن جزيرة ماوي، وهى إحدى جزر ولاية هاواى الأمريكية، شهدت اندلاع حرائق غابات هائلة فى أجزاء واسعة منها خلال الأسبوع الماضي، والتى أودت حتى الآن بحياة 111 شخصا حسب آخر حصيلة وفيات، مع توقعات بوصول عدد المفقودين إلى 1300 شخص.