إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة ملاكى بدار السلام فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى، بناحية قرية الكشح دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق دائرة المركز، نتج عن الحادث إصابة 2 بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب الانتقال والمعاينة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية الكشح نتج عن الحادث إصابة ع . م . م 46 سنة مصابا باشتباه كسر بالضلوع، وكدمات بالصدر، وإصابة ر . ا . ج 26 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى المركزى بدار السلام.

تم الدفع بالقوات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق وأجرت شئونها.