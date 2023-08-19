اليوم السابع
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إجراء 172 حالة قسطرة بمستشفى أسيوط العام خلال 21 يوما

السبت، 19 أغسطس 2023 10:41 ص
إجراء 172 حالة قسطرة بمستشفى أسيوط العام خلال 21 يوما جانب من العملية
اسيوط -هيثم البدرى

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تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة، للوقوف على سير العمل، حيث التقى وكيل الوزارة مع دكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام الشاملة ودكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى وطاقم العمل المعاون وتابع انتظام تقديم الخدمة الطبيه بوحدة القسطرة القلبية، حيث تابع تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية.
 
وأكد الدكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام، أنه تم الانتهاء من إجراء 172 حالة خلال الثلاثة اسابيع الماضية حيث تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى بعد أن تم إجراء 62 حالة خلال ال 96 ساعة الماضية.
 
وفي السياق ذاته، تفقد وكيل وزارة الصحة، المرضى بالعناية المركزة بوحدة القلب، وقام بإستطلاع أراء المرضي حول مستوى الخدمة، وأبدى المرضى رضاؤهم عن الخدمة المقدمة.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة أجرت 120 حالة قسطرة من يوم 8 أغسطس حتي اليوم الجمعة اي خلال عشرة أيام، ضمن جهود الوحدة في تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وكذلك حملة 100 يوم صحة مثمناً الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة قسطرة القلب، وموجهاً الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور علي جابر مدير الوحدة.
 
جدير بالذكر أن وحدة القسطرة القلبية تقوم بخدمة أهالي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بدعم كبير من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبدعمها بكوادر طبية متميزة من جامعة أسيوط بدعم من وزارة الصحة والسكان، وتستقبل حالات الطوارئ، بالإضافة إلى قوائم الانتظار، وتقدم خدماتها على مدار الساعة.

 


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