5 أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال..تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

فيتامين سي هو فيتامين أساسي يحتاجه جسمك ليعمل بشكل صحيح، يقدم هذا الفيتامين بعض الفوائد الصحية الرائعة، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، فيتامين ج ضروري أيضًا لصحة جهاز المناعة لديك. وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يوجد في العديد من الفواكه والخضراوات، يعتبر البرتقال والأطعمة الحمضية الأخرى من أفضل مصادر فيتامين سي، تحتوي حبة برتقالة متوسطة الحجم على 70 مجم من فيتامين سي، وإليك المصادر الطبيعية الأخرى التي تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الاحتياج اليومي من فيتامين سي وفقًا للمعهد الوطني للصحة الأمريكى، يحتاج الرجال البالغون إلى 90 مجم ، بينما تحتاج الإناث البالغة 75 مجم من فيتامين سي في اليوم.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي 1. الكيوي أوضح خبراء التغذية، أن حوالي حبتين من الكيوي تحتويان على 137 مجم من فيتامين سي.

يعتبر الكيوي أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف التي يمكن أن تساعد في منع مشاكل الجهاز الهضمي، من المعروف أيضًا أن الكيوي يعزز صحة القلب والتحكم في ضغط الدم.

2. البابايا البابايا مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، هذه الفاكهة لها أيضًا تأثير قوي مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض،حوالي كوب واحد من البابايا المفرومة يحتوي على 88 مجم من فيتامين سي.

3. الجوافة الجوافة هي فاكهة لذيذة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، تحتوي حبة جوافة واحدة على 126 مجم من فيتامين سي تقريبًا.



يمكن أن يساعد تناول الجوافة في خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة القلب وتحسين عملية الهضم وقد يساعد في إنقاص الوزن.

4. الأناناس يحتوي الأناناس على إنزيمات هضمية. يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب، الأناناس غني بفيتامين B6 والبوتاسيوم والنحاس والثيامين، كوبًا واحدًا من الأناناس المفروم يحتوي على 79 مجم من فيتامين سي.