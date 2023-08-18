4 نصائح صحية لكبار السن.. منها ممارسة الرياضة

كتبت فاطمة ياسر

عند التقدم في العمر يجب القيام بالعديد من الحيل سواء غذائية أو بدنية للبقاء بصحة جيدة، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة ، ووفقا لموقع "everydayhealth" سنتعرف علي أبرز وأهم هذه النصائح، ومنها: