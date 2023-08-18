اليوم السابع
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4 نصائح صحية لكبار السن.. منها ممارسة الرياضة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 02:00 م
4 نصائح صحية لكبار السن.. منها ممارسة الرياضة كبار السن
كتبت فاطمة ياسر

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عند التقدم في العمر يجب القيام بالعديد من الحيل سواء غذائية أو بدنية للبقاء بصحة جيدة، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، ووفقا لموقع "everydayhealth" سنتعرف علي أبرز وأهم هذه النصائح، ومنها: 

- ممارسة الرياضة:

يجب  الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية اليومية المعتدلة وغير الشاقة، مثل المشي  أو السباحة، فهذه الحيل تساهم بشكل كبير في تقوية عضلات الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، وتقوية عضلة القلب، وتحسين اللياقة البدنية وزيادة طاقة الجسم، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة. 

- التغذية السليمة والصحية: 

علي كبار السن الاهتمام بنوعية الغذاء المتناول، وعليهم أيضا اتباع نظام غذائي صحى، غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالخضراوات والفواكه والأسماك، والمكسرات، فهي أطعمة غنية بجميع العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم،  ولذا عليك تناولهم باستمرار للحصول علي صحة قوية وجيدة. 

- ترطيب الجسم وتجنب الجفاف:

مع تقدم العمر  يقل الشعور بالعطش وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة  بالجفاف،  ولذا عليهم الحفاظ علي الصحة العامة عن طريق تناول السوائل بشكل كبير للحفاظ علي ترطيب الجسم، وأيضا  تقليل فرص الإصابة بالجفاف. 

- تناول المكملات الغذائية لتقوية الجسم:

عند التقدم في العمر يجب أخذ بعض المكملات الغذائية وأبرزها الكالسيوم، وفيتامين ب، وسي، ود، وهذا للحفاظ علي الصحة العامة لكبار السن، وأيضا لزيادة طاقة الجسم وتمنع فقدان العضلات، ولكن يشترط الحصول عليها بعد استشارة الطبيب لتحديد ومعرفة الجرعة المناسبة .
 

كبار السن

الحفاظ علي صحة كبار السن

صحة كبار السن



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