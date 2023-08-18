"ولد الهدى فالكائنات ضياء".. المولد النبوى الشريف 27 سبتمبر 2023 فلكيا

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد المولد النبوى الشريف، حيث كشفت الحسابات أن المولد النبوى الشريف سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023.

يذكر أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن شهر صفر ستكون عدته 30 يوما، أما بداية شهر ربيع الأول السبت 16 سبتمبر وعدته أيضا 30 يوما، ويكون المولد النبوى الشريف يوم 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023.

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري، الذي يتمثل في المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، حيث تقاس هذه المدة عادة من محاق إلى محاق تال، أو من استقبال إلى استقبال بعده، وإن هذه المدة لا تكون ثابتة نظرا إلى الاختلاف المركزي الذي يعاني منه القمر في مداره حول الشمس. فالاضطراب الحاصل في كل من مداري القمر والأرض يؤدي في بعض الأحوال إلى اختلاف في طول الشهر الفعلي للقمر عن طوله المتوسط.

ويبلغ مجموع عدد أيام السنة الهجرية المدنية 354 يوماً شمسياً في السنة البسيطة، أما في السنة الكبيسة التي تبلغ 355 يوماً فيضاف اليوم الزيادة إلى شهر ذي الحجة، ليصبح عدد أيامه 30 بدلاً من 29يوماً، والأشهر الهجرية هي: (1) المحرم (2) صفر (3) ربيع الأول (4) ربيع الآخر (5) جمادى الأولى (6) جمادى الآخرة (7) رجب (8) شعبان (9) رمضان (10) شوال (11) ذو القعدة (12) ذو الحجة.