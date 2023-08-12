هل يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم مشاكل فى القلب؟

كتبت فاطمة خليل

فوائد الكالسيوم الكالسيوم معدن أساسي يحتاجه الجسم لمختلف الوظائف الهامة. بصرف النظر عن الحليب ، يمكنك الحصول على الكالسيوم من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والسبانخ والبروكلي وغيرها من الخضروات. إليك سبب أهمية الكالسيوم للصحة: 1. وظيفة العضلات بصرف النظر عن الحفاظ على صحة العظام والأسنان ، فإن الكالسيوم ضروري أيضًا لتقلص العضلات واسترخاءها ، بما في ذلك العضلات المشاركة في الحركة ونبض القلب والتنفس. يوضح الدكتور بورس أنه عندما تصل النبضات العصبية إلى العضلات ، يتم إطلاق أيونات الكالسيوم ، مما يؤدي إلى تقلص العضلات. 2. وظيفة الجهاز العصبي يشارك الكالسيوم في نقل الإشارات العصبية في جميع أنحاء الجسم. يساعد في إطلاق الناقلات العصبية ، والمواد الكيميائية التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض. لذا ، فإن الكالسيوم مهم للحفاظ على الأداء الطبيعي للجهاز العصبي. 3. تخثر الدم الكالسيوم ضروري لتخثر الدم ، وهي عملية حرجة تمنع النزيف بعد الإصابة. يساعد في تنشيط العديد من البروتينات التي تشارك في عملية التخثر. 4. إفراز الهرمونات يشارك الكالسيوم في إفراز هرمونات مختلفة ، بما في ذلك الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم ، وهرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في مستويات الكالسيوم في الجسم. هذه الهرمونات ضرورية للحفاظ على الصحة العامة. هل يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم مشاكل في القلب؟ وجد باحثون في معهد Cedars-Sinai للقلب في لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم قد يكون لديهم فرص أكبر للإصابة بالسكتة القلبية.

الكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية لتكوين عظام وأسنان قوية، كما أنه ضروري لعمل قلبك بشكل سليم، هذا المعدن ضروري لصحة القلب، ويمكن أن يؤثر نقص الكالسيوم على قلبك، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع هيلث شوت.الكالسيوم معدن أساسي يحتاجه الجسم لمختلف الوظائف الهامة. بصرف النظر عن الحليب ، يمكنك الحصول على الكالسيوم من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والسبانخ والبروكلي وغيرها من الخضروات. إليك سبب أهمية الكالسيوم للصحة:بصرف النظر عن الحفاظ على صحة العظام والأسنان ، فإن الكالسيوم ضروري أيضًا لتقلص العضلات واسترخاءها ، بما في ذلك العضلات المشاركة في الحركة ونبض القلب والتنفس. يوضح الدكتور بورس أنه عندما تصل النبضات العصبية إلى العضلات ، يتم إطلاق أيونات الكالسيوم ، مما يؤدي إلى تقلص العضلات.يشارك الكالسيوم في نقل الإشارات العصبية في جميع أنحاء الجسم. يساعد في إطلاق الناقلات العصبية ، والمواد الكيميائية التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض. لذا ، فإن الكالسيوم مهم للحفاظ على الأداء الطبيعي للجهاز العصبي.الكالسيوم ضروري لتخثر الدم ، وهي عملية حرجة تمنع النزيف بعد الإصابة. يساعد في تنشيط العديد من البروتينات التي تشارك في عملية التخثر.يشارك الكالسيوم في إفراز هرمونات مختلفة ، بما في ذلك الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم ، وهرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في مستويات الكالسيوم في الجسم. هذه الهرمونات ضرورية للحفاظ على الصحة العامة.وجد باحثون في معهد Cedars-Sinai للقلب في لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم قد يكون لديهم فرص أكبر للإصابة بالسكتة القلبية.

نقص الكالسيوم ليس سببًا مباشرًا لأمراض القلب، ولكنه يمكن أن يساهم في بعض الحالات التي تؤثر على صحة القلب.

ألقِ نظرة على بعض المشاكل المتعلقة بالقلب والتي يمكن أن تترافق مع نقص الكالسيوم: 1. ارتفاع ضغط الدم يلعب الكالسيوم دورًا في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. عندما تكون مستويات الكالسيوم غير منتهية