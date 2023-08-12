هل يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم مشاكل فى القلب؟

الكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية لتكوين عظام وأسنان قوية، كما أنه ضروري لعمل قلبك بشكل سليم، هذا المعدن ضروري لصحة القلب، ويمكن أن يؤثر نقص الكالسيوم على قلبك، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع هيلث شوت.
فوائد الكالسيومالكالسيوم معدن أساسي يحتاجه الجسم لمختلف الوظائف الهامة. بصرف النظر عن الحليب ، يمكنك الحصول على الكالسيوم من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن والسبانخ والبروكلي وغيرها من الخضروات. إليك سبب أهمية الكالسيوم للصحة:
1. وظيفة العضلاتبصرف النظر عن الحفاظ على صحة العظام والأسنان ، فإن الكالسيوم ضروري أيضًا لتقلص العضلات واسترخاءها ، بما في ذلك العضلات المشاركة في الحركة ونبض القلب والتنفس. يوضح الدكتور بورس أنه عندما تصل النبضات العصبية إلى العضلات ، يتم إطلاق أيونات الكالسيوم ، مما يؤدي إلى تقلص العضلات.
2. وظيفة الجهاز العصبييشارك الكالسيوم في نقل الإشارات العصبية في جميع أنحاء الجسم. يساعد في إطلاق الناقلات العصبية ، والمواد الكيميائية التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض. لذا ، فإن الكالسيوم مهم للحفاظ على الأداء الطبيعي للجهاز العصبي.
3. تخثر الدمالكالسيوم ضروري لتخثر الدم ، وهي عملية حرجة تمنع النزيف بعد الإصابة. يساعد في تنشيط العديد من البروتينات التي تشارك في عملية التخثر.
4. إفراز الهرموناتيشارك الكالسيوم في إفراز هرمونات مختلفة ، بما في ذلك الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم ، وهرمون الغدة الدرقية الذي يتحكم في مستويات الكالسيوم في الجسم. هذه الهرمونات ضرورية للحفاظ على الصحة العامة.
هل يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم مشاكل في القلب؟وجد باحثون في معهد Cedars-Sinai للقلب في لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم قد يكون لديهم فرص أكبر للإصابة بالسكتة القلبية.
نقص الكالسيوم ليس سببًا مباشرًا لأمراض القلب، ولكنه يمكن أن يساهم في بعض الحالات التي تؤثر على صحة القلب.
ألقِ نظرة على بعض المشاكل المتعلقة بالقلب والتي يمكن أن تترافق مع نقص الكالسيوم:
1. ارتفاع ضغط الدميلعب الكالسيوم دورًا في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي. عندما تكون مستويات الكالسيوم غير منتهية
ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم ، والتي ، إذا تركت دون رقابة ، يمكن أن تسهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.
2. عدم انتظام ضربات القلبالكالسيوم ضروري لعمل النظام الكهربائي في القلب. عندما تكون مستويات الكالسيوم غير متوازنة ، يمكن أن تعطل الإشارات الكهربائية التي تنظم إيقاع القلب ، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب .
3. مرض الشريان التاجيلا يتسبب نقص الكالسيوم بحد ذاته في الإصابة بمرض الشريان التاجي بشكل مباشر ، ولكنه قد يكون مرتبطًا بحالات تساهم في تطوره. على سبيل المثال ، قد يؤدي تناول الكالسيوم غير الكافي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول ، وكلاهما من عوامل الخطر لمرض الشريان التاجي ، كما يقول الخبير.
4. ارتباط هشاشة العظام وأمراض القلبإذا كان الشخص لا يحصل على ما يكفي من الكالسيوم ، يمكن أن يضعف عظامه ويساهم في الإصابة بهشاشة العظام. قد يكون الأشخاص المصابون بهشاشة العظام أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية ، ربما بسبب عوامل الخطر المشتركة مثل العمر والاختلالات الهرمونية والالتهابات.
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