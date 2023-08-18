اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:29 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح حادث - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، نتيجة حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي. 
 
استقبل مستشفى العلمين النموذجي 3 جثث هامدة باسم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، مقيمة القليوبية، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة، مقيم القليوبية، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة، مقيمة القليوبية.
 
كما استقبلت 3 مصابين وهم جودي عمر عادل 6 سنوات، مقيمة القليوبية، اشتباه كسر بالساق اليسري وجروح رضيه بالرأس والوجه، وعادل عمر عادل 3 سنوات، مقيم القليوبية، اشتباه نزيف داخلي بالمخ، وهيام جمال الشربيني 35 سنة، مقيمة القليوبية، اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.
 

سيدي عبد الرحمن

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حوادث مطروح

طريق مطروح الإسكندرية



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