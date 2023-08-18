شريان التنمية.. ازدواج طريق سيوة بالتكنولوجيا الحديثة بـ3.4مليار جنيه (صور)

مطروح – حسن مشالي

يجرى العمل على تنفيذ أكبر طريق خرسانى، هو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة، لازدواج طريق "سيوة - مرسى مطروح"، بطول 310 كيلومترات، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 3.4 مليارات جنيه، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وتم تقسيم الطريق لـ 6 قطاعات، بدأ العمل في القطاع الأول وصب مسافة أكثر من12 كيلومترا حتى الآن، ويجرى العمل لاستكمال القطاع الأول، بالتزامن مع التجهيز وبدء العمل فى القطاع الثانى.

ويجرى تنفيذ أعمال رصف الطريق الخرساني "سيوة - مطروح" بمحاذاة الطريق الإسفلتي القديم، وذلك باستخدام معدات تعمل بأحدث تكنولوجيا لرصف الطرق الخرسانية، بمشاركة عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين والاستشاريين المتخصصين في رصف الطرق الخرسانية، تحت إشراف مسئولي جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القطاع الأول من الكيلو 150 إلى 200 فى اتجاه واحة سيوة، بتكلفة 420 مليون جنيه، والقطاع الثاني من الكيلو 200 إلى 250 بطريق سيوة بتكلفة إجمالية 430 مليون جنيه، ليصل إجمالي تكلفة القطاعين الأول والثاني 850 مليون جنيه، وتصل تكلفة الطريق الخرسانى القادم من سيوة إلى مطروح حوالى 3.4 مليار جنيه، والانتهاء من تنفيذه بطول 310 كيلومترات، خلال عام 2024.

وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال ليلا وحتى الصباح، لمنع تأثر الخرسانة بحرارة الطقس، مع استخدام تكنولوجيا الرصف الخرسانى الحديثة، وأن الطريق بعرض 12 مترا مقسمة لـ 3 حارات، وطبقة الخرسانة بسمك 56 سم، مع استخدام ألياف البوليمار، لتزيد من صلابة الخرسانة، وتحمل الحمولات الثقيلة، لسيارات النقل الثقيل، ويتم العمل فى ظل تواجد استشاريين للمتابعة والإشراف الفنى على الأعمال وفق المواصفات الفنية، إلى جانب عدد من المهندسين المشرفين على الأعمال، من خلال ورديات العمل لمواصلة الأعمال، والتي تبدأ من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، لمراعاة ارتفاع درجات الحرارة، وعدم تأثر الخلطة الخرسانية، ويتم تنفيذ من 30 إلى 40 متر رصف في الساعة.

وأضاف بأنه سيتم تركيب أعمدة إنارة فلوسات في المناطق الخطرة، ومراعاة منسوب الانحدار واتجاه مياه السيول وعمل برابخ لتصريف مياه الأمطار، وتركيب عواكس وتوضيح مسارات الطريق بعلامات، مع عمل تبطين جانبي للطريق بعرض 2 متر وبمستوى ميل محدد.

كما أكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن تنفيذ المشروع العملاق الخاص بازدواج طريق سيوة مطروح، يعد خطوة مهمة على طريق التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، وأن تطوير الطريق بطول 310 كيلومترات، لتحمل حمولات السيارات الثقيلة في الاتجاه القادم من سيوة إلى مدينة مرسى مطروح، خاصة التي تنقل حمولات الملح والمواد الخام من واحة سيوة ونقل الرخام مستقبلا، بالإضافة إلى توسعة الطريق القديم الموازى، القادم من مرسى مطروح، ورصفه بالإسفلت من خلال الهيئة العامة للطرق، مؤكداً أن هذا المشروع هو أول وأكبر مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الشمالية الغربية، ويتم تنفيذه بمواصفات تتحمل حركة الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة، وهو يعكس اهتمام القيادة السياسية بتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتنمية واحة سيوة لما لها من أهمية سياحية وتجارية، إلى توفير الأمان والسلامة على الطريق، ومد شرايين التنمية إلى جميع المناطق.



استخدام احدث تكنولوجيا الرصف الخرساني في طريق سيوة



استخدام احدث معدات رصف الطرق الخرسانية في طريق سيوة



اعمال ازدواج طريق سيوة الخرساني



اعمال تسوية وتجهيز طريق سيوة للرصف الخرساني



اعمال صب طريق سيوة الخرساني



اعمال فرد الخرسانة لرصف طريق سيوة



العمال خلال عملهم في رصف طريق سيوة الخرساني



القطاع الاول من طريق سيوة الخرساني



تنفيذ طريق سيوة الخرساني بالتكنولوجيا الحديثة



خلاطة خرسانة رصف طريق سيوة



رصف طريق سيوة بالخرسانة لتحمل النقل الثقيل



رصف طريق سيوة مروح بالخرسانة