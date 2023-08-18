لقى تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء اندلاع حريق فى وقت مبكر من اليوم الجمعة، فى فندق بمحافظة ليبينغ بمقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.
وذكرت سلطات إدارة الطوارئ المحلية الصينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الحادث وقع في فندق ذي هيكل من الطوب والخرسانة في بلدة تشاوشينغ، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.
وفى وقت سابق، دعا الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الجمعة، لتعزيز جهود التعافى وإعادة الإعمار من آثار الفيضانات المدمرة التى وقعت فى البلاد مؤخرا.
وقال شي - وفقا لما أوردته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينيىة عبر موقعها الإلكتروني - "يجب ضمان الأمن الغذائي وتسريع مدفوعات التأمين في أعقاب إعصار دوكسوري الذي اجتاح أجزاء كبيرة من الصين خلال أغسطس الجاري".
ودعا رئيس الصين لبذل مزيد من الجهود لإصلاح البنية التحتية المتضررة وكذا الأراضي والمرافق الزراعية في أسرع وقت ممكن، مطالبا القيادات بالتعجيل بترميم وإعادة بناء المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين وكذلك منازل الناس مع التركيز على اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح أنه "تم إخبار المؤسسات المالية بتبسيط إجراءاتها لتعزيز دعم الائتمان ومطالبات التأمين للمناطق المنكوبة من أجل التغلب على الأشخاص المتضررين وكيانات الأعمال بشأن الصعوبات".
وأضاف "ليس الوقت للاسترخاء، ولا تزال الصين في موسم الفيضانات الرئيسي مع استمرار حدوث العواصف المطيرة والأعاصير والفيضانات بشكل متكرر في أجزاء كثيرة من البلاد".
وتضرر ما يقرب من 4 ملايين شخص من الفيضانات التي أعقبت ذلك والتي تسببت في أكثر من 30 حالة وفاة في شمال الصين، ولا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين.
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