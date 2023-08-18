بكين (أ ش أ)

لقى تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء اندلاع حريق فى وقت مبكر من اليوم الجمعة، فى فندق بمحافظة ليبينغ بمقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.

وذكرت سلطات إدارة الطوارئ المحلية الصينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الحادث وقع في فندق ذي هيكل من الطوب والخرسانة في بلدة تشاوشينغ، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.

وفى وقت سابق، دعا الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الجمعة، لتعزيز جهود التعافى وإعادة الإعمار من آثار الفيضانات المدمرة التى وقعت فى البلاد مؤخرا.