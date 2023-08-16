تحذيرات أممية من هطول أمطار غزيرة في الصين خلال 24 ساعة مقبلة

كتبت : هند المغربي

حذر تقرير دولي من هطول أمطار غزيرة خلال الـ24 ساعة القادمة على مقاطعة جيانجسو في الصين ، حيث أسفرت الأمطار الغزيرة والرياح القوية خلال الأيام الماضية عن وقوع إصابات وفق تقرير بموقع للأمم المتحدة

وأفادت وسائل الإعلام أنه حتى 15 أغسطس، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 15 آخرين، وتضرر ما لا يقل عن 283 منزلًا في قرية يانتشنج، شرقي مقاطعة جيانجسو.

وكان قسم إدارة الطوارئ في بلدية شيآن الصينية، أعلن أمس الثلاثاء، وفاة 24 شخصًا وفقدان 3 آخرين في عداد المفقودين عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث انهيار طيني في قرية تقع على مشارف منطقة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي شمال غرب الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن قسم الطوارئ، أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة برغم إجراء عدة جولات من البحث المكثف الذي غطى مساحة تمتد لأكثر من 300 كيلومتر من المجرى المائي.

فيما أعلنت السلطات الصينية اول امس عن ارتفاع حصيلة الضحايا من جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة شمالي الصين إلى 21 قتيلاً.

وأدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة، أمس، جرف معه منزلين، وألحق أضراراً بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة، وغيرها من البنى التحتية، وفق ما أعلنت إذاعة «سي إن آر» الوطنية.

وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن، اليوم، العثور على 21 قتيلاً حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين.

وأفادت إذاعة «سي إن آر»، في وقت سابق على شبكة «ويبو» الاجتماعية، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، مشيرةً إلى أن الوصول إلى بعض الأشخاص وما زال غير ممكن.

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ المتواصلة، اليوم، بحسب الإذاعة.

وبثّت «سي إن آر» صورا على «ويبو» تُظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الصخور والأشجار من أطراف نهر، ويحملون الضحايا على نقالات.