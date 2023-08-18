اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء بسبب ماتور مياه داخل منزله في قنا

الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:19 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء بسبب ماتور مياه داخل منزله في قنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء في ماتور مياه داخل منزل، بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في ماتور مياه بقرية الحراجية، التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتبين مصرع جمال.م، 45 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقوص المركزي.
 
 
 
 
 

مصرع شخص

مصرع عامل صعقا

مركز قوص

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة