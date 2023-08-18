مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثانى بمنزله فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ طفل عمره 3 سنوات، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته إثر سقوطه من علو بمنزل أسرته نطاق مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول" على ح" 3 سنوات مقيم نطاق مركز أبوكبير جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من الطابق الثانى بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة،وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.