تجديد حبس المتهم بقتل شاب بخنجر فى الشرقية

وتبين من التحريات الأولية، قيام " يوسف ح" 16 سنة طالب بالصف الثالث الاعدادى، مقيم نطاق أبوكبير، بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر مشاجرة بينهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13492 جنح مركز شرطة أبوكبير،وتم إحالته للنيابة العامة بأبوكبير، التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.