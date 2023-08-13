اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل شاب بخنجر فى الشرقية

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:25 ص
تجديد حبس المتهم بقتل شاب بخنجر فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوكبير، تجديد حبس طالب بالإعدادية 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل الشاب "عمر ا" بـ 5 طعنات متفرقة بأنحاء الجسد بشارع التحرير نطاق مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

البداية يوم 8 من الشهر الجاري عندما  مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول" محمد ا " 17 سنة، سباك مقيم نطاق مركز أبوكبير، مصابا بجرح نافذ بالبطن وجرح قطعى بالكتف، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، قيام " يوسف ح" 16 سنة طالب بالصف الثالث الاعدادى، مقيم نطاق أبوكبير، بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة الشاب التى أودت بحياته، إثر مشاجرة بينهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13492 جنح مركز شرطة أبوكبير،وتم إحالته للنيابة العامة بأبوكبير، التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


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