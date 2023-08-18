مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بأحد شوارع مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف أسفل عجلات إحدى السيارات لدى عبورها الشارع.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمركز ومدينة أرمنت إخطاراً من الأهالى يفيد باصطدام سيارة على طريق الرزيقات غرب محافظة الأقصر، فى طفلة تدعى "جودي محمد" تبلغ من العمر عامين ونصف، وانتقلت سيارة إسعاف ونقلتها لمشرحة المستشفى بمدينة أرمنت لحين فحصها وتسليمها لذويها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد شهد طريق الندى لاند بمنطقة البياضية شمال مدينة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين جراء الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة على طريق الندى لاند التابع لمنطقة البياضية، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عبد الرحمن ناصر" 43 سنة، وإصابة 3 آخرين وهم كل من "جرجس سعيد" 43 سنة، و"سيد أحمد" 40 سنة، و"أبانوب عبد النور" 31 سنة، مصابين بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من الجسد، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجثمان المتوفى لمشرحة المستشفى لحين تسليمه لذويه، وتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.