الرعاية الصحية بالأقصر تعلن إنقاذ أم من الموت بعد 88 يوما بمستشفى إيزيس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، داخل مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة في الأول من شهر مايو الماضي، وهى أم لطفلين أحدهما حديث الولادة، وبها آثار جرح قيصري حديث وتعاني من تسمم دموي عالي الخطورة، نتيجة عدوى شديدة ظهرت عقب عودتها لمنزلها بعد الولادة في أحد المراكز الخاصة، والعدوي تسبب تعفن بالدم مصحوب بصدمة تسممية شديدة، وهي ما ينتج عنها الوفاة في معظم الأحيان بحسب المؤشرات العالمية.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه أصابت العدوى الملوثة كافة أجهزة الجسم الحيوية بفشل حاد مع غيبوبة تصحبها خلل في النظام القلبي الرئوي، بالإضافة إلى إرتفاع درجة الحرارة وخفقان شديد بالقلب أدي إلي انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 55%، وإصابة في أنسجة الجلد بقرح الفراش من الدرجة الثالثة، وعلى الفور تم إلحاق الأم بغرفة العناية المركزة وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة مع توفير الرعاية الصحية المتكاملة لإنعاش أجهزة الجسم الحيوية، والحفاظ على استمرارية عمل القلب والجهاز التنفسي من خلال الأجهزة الطبية المساعدة.

واستمر الفريق الطبي على مدار ثلاثة أشهر متواصلة من المثابرة والرعاية العلاجية المتكاملة في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة، والعلاج الدوائي اللازم وفق أحدث البروتوكولات العالمية، والتي استجابت فيها الأم أخيراً بإستعادة الوعي مرة أخرى لتعود معها فرصة الأمل للحياة، حيث أن الأم التي تبلغ من العمر 22 سنة فقط وهي أم لطفلين أصغرهما حديث الولادة لم يعرفها إلي يوم تعافيها.

وتلقت الأم كافة الإجراءات الطبية والفحوصات العلاجية اللازمة، بمتابعة أكثر من 36 فرد من الفرق الطبية على مدار ثلاثة أشهر متكاملة، بإشراف متخصصين من أقسام العناية الفائقة وأقسام القلب والصدرية والجلدية، والزراعات المختبرية للفحوصات المعملية، بجانب إشراف متخصصين من أقسام التغذية العلاجية وخدمات مكثفة من قسم العلاج الطبيعي والتمارين السريرية للحفاظ على الجهاز الحركي وتنشيطية، فيما أظهرت النتائج المعملية أخيراً سلبية وجود أي نشاط ميكروبي في الدم والخلايا، وأيضاً بعد تعقيم الجرح مصدر العدوى والتئامه بالكامل، لتخرج الأم معافاة تماماً بعد 88 يوم فى المستشفى وفي حالة صحية جيدة لتلتقي رضيعها المولود لأول مرة بعد إنقاذها من الموت المحتوم، بدعم الفريق الطبي المميز بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.



الأم عقب إنقاذها وعودتها لأطفالها بالمستشفى



الرعاية الصحية بالأقصر تعلن إنقاذأم من الموت لتعود لأطفالها



إنقاذ أم من الموت لتعود لأطفالها بعد 88 يوم بمستشفى إيزيس