مصادر مهمة لمضادات الأكسدة لتأخير تلف خلايا الجسم

كتب - حسام الشقويرى

اتباع نظام غذائى يحتوى على مجموعة كبيرة من النباتات، بما فى ذلك الخضراوات والفواكه والمكسرات والفطريات والحبوب الكاملة والبقوليات والأعشاب والتوابل وحتى الزهور الصالحة للأكل، يزيد مضادات الأكسدة فى الجسم ما يمنع أو يؤخر تلف الخلايا، وفقا لما نشره موقع health.

وفيما يلى أهم مصادر مضادات الأكسدة، وكيف تفيد صحتك، وطرق بسيطة لإضافتها إلى نظامك الغذائى.

1 - التفاح

تظهر الأبحاث أن تناول التفاح ومنتجاته يساعد فى الحماية من السرطان وأمراض القلب والربو ومرض ألزهايمر، ويرتبط التفاح أيضًا بتحسين النتائج المتعلقة بمرض السكر وإدارة الوزن وصحة العظام والرئة والأمعاء، ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب مادة البوليفينول الموجودة فى التفاح، وهى من المركبات المضادة للأكسدة التى يحتوى عليها التفاح.

2- الأفوكادو

بالإضافة إلى الدهون الجيدة، فإن الأفوكادو غنى بمضادات الأكسدة التى تحتوى على مادة البوليفينول.

3 - التوت

التوت من أقوى مضادات للأكسدة، حيث يحتوى على عدة أنواع من مضادات الأكسدة المرتبطة بالحماية من أمراض القلب والسرطان ومرض ألزهايمر والاضطرابات الأخرى، وتشير الدراسات إلى أن التوت والفراولة والعنب البرى يرفع مستويات مضادات الأكسدة فى الدم، وله آثار إيجابية على الالتهابات ووظائف المخ والصحة العقلية.

4 - الكاكاو

الكاكاو غنى بمضادات الأكسدة البوليفينول، مثل الفلافانول، وبالإضافة إلى التأثيرات المضادة للالتهابات فإن بوليفينول الكاكاو له تأثير إيجابى على ميكروبات الأمعاء، ويعزز البوليفينول الكاكاو نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، مثل Lactobacillus و Bifidobacterium ، ويقلل من عدد مسببات الأمراض، مثل Clostridium perfringens ، ويعزز استجابة الجسم المناعية.

5 - الخضراوات

الخضراوات التى تشمل الملفوف والبروكلى والقرنبيط واللفت وبراعم بروكسل، فهى غنية بمضادات الأكسدة، بما فى ذلك الكاروتينات المختلفة (بيتا كاروتين ، لوتين ، وزياكسانثين) ، الفلافونويد ، الأنثوسيانين ، والتربين، ويرتبط استهلاك هذه الخضراوات بشدة بالحماية من السرطان وإبطاء نمو السرطان.

6 - الشاي الأخضر

من المعروف أن مادة الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة الرئيسية في الشاي الأخضر، وقائية ضد عدد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والثدي والمريء والمعدة والكبد والبنكرياس والبروستاتا، لقد ثبت أيضًا أن لها تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للشيخوخة وخفض ضغط الدم.

7 - الفطر

يحتوي الفطر على مجموعة من مضادات الأكسدة، والتي ثبت أنها تقي من الشيخوخة وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتعتبر من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات.