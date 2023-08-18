محافظ الجيزة يكلف بسرعة الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية

كتبت - مرام محمد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه ملفات العمل الجارية ونسب الانجاز في المشروعات المدرجة.

وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافه المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 نهاية الشهر الجاري لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، مشدداً على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافه المشكلات او المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ، مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل أي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة.

كما أكد محافظ الجيزة أنه غير مقبول أي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافه قطاعات المحافظة والقري والوحدات المحلية.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتى كوبري الصحابه بطول 2.5كم في إطار خطه التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل.

وكلف المحافظ بمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصه بالمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الإعتماد علي التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطه الدولة في ذلك الصدد لافتا أنه تم إنشاء وتطوير 20 مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتي الان لتسهيل عملية حصول المواطن على الخدمة دون اي معوقات.

وشهد الاجتماع تكليفات اللواء أحمد راشد للأحياء والمراكز ومدير الشئون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.



جانب من لقاء المحافظ