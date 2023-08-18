لو عندك شكوى.. 6 طرق للتواصل مع محافظة الجيزة تعرف عليها لحل مشكلتك

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة حملاتها اليومية بالمراكز والأحياء لمواجهة إشغالات وتعديات الكافيهات والمحال التجارية والأكشاك على الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق ومواجهة مخالفات البناء والتأكد من غلق المحال والورش في المواعيد الرسمية المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حددت المحافظة عددا من الطرق لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إليهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات، علاوة على المخالفات والتي تشمل الحوادث والكوارث والبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه ومشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك "محافظة الجيزة":

3- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

4- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

5- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

6- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .