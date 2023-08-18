لا تتجاهلها.. الدوخة المفاجئة قد تكون ناتجة عن هذه الأمراض

كتبت فاطمة ياسر

هل تشعر بالدوخة بشكل مفاجئ؟ فهذا قد يعني إصابتك ببعض الأمراض التي يجب توخي الحذر منها وعلاجها على الفور، فنجد أن بعض الأشخاص يشعرون بالدوخة بشكل مفاجئ عند المشي أو فور الاستيقاظ من النوم.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع " healthline"، أن الدوخة يصاب بها البعض نتيجة لضعف في التوجه المكاني، أي فقدان السيطرة على الحركة، ونجد أن بعض الأشخاص المصابين بها عند البحث عن السبب نكتشف أنهم لديهم مشكلة صحية ما.

أشار التقرير، أن الدوخة تعد من الأمور المزعجة لدى البعض، و يمكن أن تترافق الدوخة مع حالات أكثر خطورة، مثل السكتة الدماغية أو مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وأضاف التقرير، أنه يمكن حدوث الدوخة عندما تتحرك بشكل مفاجئ أو الوقوف أو عند الاستلقاء، وقد يصل الأمر لبعض المشاكل الأخرى ومنها تعرض الشخص للإغماء، والشعور بالغثيان، وتشويش الذهن. وأكد التقرير أن هناك بعض الأمراض التي تعد الدوخة علامة أو جرس إنذار للإصابة بها، ومنها:

- فقر الدم أي الأنيميا فنقص الحديد في الجسم يتسبب في تقل التروية الدموية الواصلة إلى المخ، ويتعرض الشخص في هذه الحالة لفقدان التوازن.

- الإصابة بتلف الأعصاب في الساقين يعرضك لعدم القدرة على الحركة، والشعور بالدوخة.

- مشاكل في الرؤية والعين، نعم فعند التعرض لهذا الأمر يزداد الأمر سواء ويعرضك للإصابة بشعور بالدوخة.

- التهاب الأذن يعرضك للإصابة بالدوخة فيمكن أن تسبب عدوث فيروسية أو بكتيرية التهابا في الأذن، ويتسبب في عدم التوازن.

- حدوث مشكلة في القلب والأوعية الدموية، كانخفاض ضغط الدم، وحدوث مشكلة في الرجفان الأذينين للقلب، تصلب في الشرايين.

- التوتر والقلق لهم دور كبير في الشعور بالدوخة.