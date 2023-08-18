لافروف يترأس وفد روسيا فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الوفد يضم أيضًا نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد جريجوري كاراسين والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي وآخرين .

وفي السنوات الأخيرة، رأس وفد روسيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سيرجي لافروف.. وفي عام 2015، كان الرئيس فلاديمير بوتين هو زعيمها.. ثم حضر بنفسه الاجتماع العام لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2020 وألقى كلمة أمام الجمعية العامة عبر رابط الفيديو .

وسيبدأ الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر.

من جانب أخر، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، قسطنطين كوساتشيوف، إن السلطات الإستونية بحرمانها المواطنين الناطقين بالروسية من الحق في تلقي التعليم بلغتهم الأم تنتهك المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

وقال كوساتشيوف، في تصريحات، اليوم الجمعة، "اعتمد البرلمان الإستوني قانونا بإجراء تعديلات على قانون المدارس الابتدائية والثانوية وغيرها من القوانين وتحويل نظام التعليم بأكمله في البلاد إلى اللغة الإستونية".

وأضاف: "سيتم تحويل جميع رياض الأطفال والصفوف الإبتدائية للمدارس وفق القانون إلى التعليم بالإستونية في 2024 ـــ 2025، وبعد عام 2030 ستصل حصة الدروس بلغة الدولة الإستونية إلى 60 بالمئة على الأقل، ومن المقرر الانتقال النهائي لجميع المدارس إلى اللغة الإستونية في 2030 - 2031"، مشيرا إلى أنه في أغسطس الجاري زادت الغرامات في إستونيا بمقدار 15 ضعفا لتصل إلى 10 آلاف يورو بالنسبة إلى المدارس الروسية لأنها تُدرس بغير اللغة الإستونية.

ولفت كوساتشيوف، إلى أن خبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدوا أن هذه التعديلات على التشريع الإستوني تدخل تدابير تقييدية وربما تمييزية، مما يؤثر على حقوق الأقليات العرقية واللغوية في التعليم.