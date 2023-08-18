لافروف: الدبلوماسية الروسية تتفق مع عدم التدخل بالشئون الداخلية للدول الأخرى

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ضرورة الإنصات والأخذ فى الاعتبار صوت كل دولة عند اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية.
وأوضح لافروف - خلال افتتاح المنتدى العالمى السادس للدبلوماسيين الشباب، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية الروسية منفتحة على أقرب تفاعل مع كل طرف يشاركنا قيم المساواة والاحترام المتبادل وتتفق مع عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.
ولفت إلى أنه استنادا إلى مفهوم "الدبلوماسية الأفقية"، فإن هذه الفعالية توفر فرصة للشباب المتخصصين فى مجال السياسة الخارجية، وممثلي السلطات، ومجتمع الخبراء لإجراء تبادل غير رسمي لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية المطروحة فى جدول السياسة الدولية، مشيرا إلى أنه وخلال السنوات الماضية، بات تجمع الدبلوماسيين الشباب تقاليدا مميزا.
كما دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إلى ضرورة الإنصات والأخذ بالاعتبار صوت كل دولة عند اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية.. مثمنا جهود دول الجنوب للمساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال لافروف - خلال افتتاح المنتدى العالمي السادس للدبلوماسيين الشباب، بحسب قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، "إن الدبلوماسية الروسية منفتحة على التفاعل مع كل طرف يشاركنا قيم المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وأضاف لافروف: "خلال السنوات الماضية بات تجمع الدبلوماسيين الشباب تقليدا مميزا"، منوها بأن هذه الفعالية توفر فرصة للشباب المتخصصين في مجال السياسة الخارجية وممثلي السلطات ومجتمع الخبراء لإجراء تبادل غير رسمي لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية المطروحة في جدول السياسة الدولية.
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