لافروف: الدبلوماسية الروسية تتفق مع عدم التدخل بالشئون الداخلية للدول الأخرى

وأوضح لافروف - خلال افتتاح المنتدى العالمى السادس للدبلوماسيين الشباب، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية الروسية منفتحة على أقرب تفاعل مع كل طرف يشاركنا قيم المساواة والاحترام المتبادل وتتفق مع عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.

ولفت إلى أنه استنادا إلى مفهوم "الدبلوماسية الأفقية"، فإن هذه الفعالية توفر فرصة للشباب المتخصصين فى مجال السياسة الخارجية، وممثلي السلطات، ومجتمع الخبراء لإجراء تبادل غير رسمي لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية المطروحة فى جدول السياسة الدولية، مشيرا إلى أنه وخلال السنوات الماضية، بات تجمع الدبلوماسيين الشباب تقاليدا مميزا.