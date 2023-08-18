شركات التأمين تصرف 15.9 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 6 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ل شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 وبلغت 35.8 مليار جنيه، مقابل 27.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28.9%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023، مقابل 10.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 60%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 18.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023، مقابل 16.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 8.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 22.8%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023، مقابل 8 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة انخفاض 23.9%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 9.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023، مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 97.8%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 بين 31.5 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 23.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 35.7%، و4.3 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 4.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 6.1%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 14.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 مقابل 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1%، و1.6 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 20.3%.