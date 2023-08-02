"الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ108 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الأسمية خلال شهر مايو الماضي، وبلغت 305 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 43.5 مليار جنيه، مقارنة بـ216 موافقة خلال شهر مايو من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 14 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 41.2%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 210%.

ووزعت الموافقات بين 293 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 38.4 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 209 موافقة بقيمة 10.7 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2022 بنسبة نمو 40.2% في عدد الموافقات، 259.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 10 موافقات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال شهر مايو عام 2023 مقارنة مع 6 موافقات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2022 بنسبة نمو 66.7% في عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 71% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2023 بلغت 1185 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 108.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1335 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 85.5 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 11.2%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 27.4%.

ووزعت الموافقات بين 1135 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2023 مقابل 1294 موافقة، بقيمة 66.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 23% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 40 موافقة بقيمة 15 مليار جنيه مقارنة مع 35 موافقة بقيمة 14.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات وبنسبة نمو 5.6% بقيمة التأسيس.