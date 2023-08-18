اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:56 م
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رئيس جامعة قناة السويس يُعلن استمرار العمل بمكتب التنسيق الفرعي خلال الجمعة والسبت

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:26 م
رئيس جامعة قناة السويس يُعلن استمرار العمل بمكتب التنسيق الفرعي خلال الجمعة والسبت تنسيق الجامعات - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استمرار العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس، اليوم الجمعة وغدا السبت.
وأكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فريق العمل بمكتب التنسيق الفرعي مُتواجد من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً ، مؤكداً أن إحصائية اليوم الثالث للمرحلة الثانية للطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم بالمكتب جاءت كالتالي : 
إجمالي التسجيل اليدوي 98 طالب وطالبة ، 30 شعبة أدبية ، 18 شعبة علمي رياضة ، 50 شعبة علوم .
 
كما حرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم الشكر لفريق العمل باللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق؛ وذلك لمجهوداتهم الواضحة في تيسير أمور الطلاب والتعاون معهم.
 
جدير بالذكر- أن اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق تضم كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيساً للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإبراهيم زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل.
 
 

 


الاسماعيلية

تنسيق الثانوية العامة

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

مكتب التنسيق



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