برلمان لوجانسك يعتمد قانون انتخاب رئيس جمهورية من 3 يرشحهم رئيس روسيا

اعتمد البرلمان فى جمهورية لوجانسك الشعبية اليوم الجمعة، قانونا يقضى بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى من قبل النواب من بين ثلاثة مرشحين يقدمهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وقال رئيس البرلمان بجمهورية لوجانسك الشعبية دينيس ميروشنيتشنكو - فى تصريح مقتضب حول هذا الشأن - "إنه سيتم انتخاب رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية من قبل نواب مجلس الشعب من بين ثلاثة مرشحين يقدمهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".. مشيرا إلى أن انتخاب رئيس جمهورية لوجانسك سيجرى عبر الاقتراع السرى.
وبداية أغسطس الحالى، أعلنت وحدات الجيش الروسى، فرض سيطرتها على 8 معاقل محصنة للقوات الأوكرانية فى منطقة كوزيموفسكى بجمهورية لوجانسك الشعبية خلال ثلاثة أيام .
وقال المتحدث باسم قوات "غرب" التابعة للجيش الروسي، سيرجى زيبنسكى:" إن فصائل هجومية من المشاة الميكانيكية تابعة لجيش الدبابات الأول قامت بالاستيلاء على ثمانية معاقل، وأربعة ملاجئ محصنة، والقضاء على 3 أطقم مدافع رشاشة، وذلك خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية على اتجاه كوزيموفسكي"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم ".
وأضاف أن المروحيات الحربية الروسية من طراز "كا-52" و"مي-35" وكذلك القاذفات من طراز "سو-25"، وجهت ضربات مركزة ضد تجمعات لمعدات وعناصر اللواء الآلي رقم 14 بالقوات الأوكرانية .
وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت أن طائراتها الحربية وجهت ضربات صاروخية إلى مواقع للقوات الأوكرانية على عدة محاور في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك .
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