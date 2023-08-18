برلمان لوجانسك يعتمد قانون انتخاب رئيس جمهورية من 3 يرشحهم رئيس روسيا

وقال المتحدث باسم قوات "غرب" التابعة للجيش الروسي، سيرجى زيبنسكى:" إن فصائل هجومية من المشاة الميكانيكية تابعة لجيش الدبابات الأول قامت بالاستيلاء على ثمانية معاقل، وأربعة ملاجئ محصنة، والقضاء على 3 أطقم مدافع رشاشة، وذلك خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية على اتجاه كوزيموفسكي"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم ".

وأضاف أن المروحيات الحربية الروسية من طراز "كا-52" و"مي-35" وكذلك القاذفات من طراز "سو-25"، وجهت ضربات مركزة ضد تجمعات لمعدات وعناصر اللواء الآلي رقم 14 بالقوات الأوكرانية .

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت أن طائراتها الحربية وجهت ضربات صاروخية إلى مواقع للقوات الأوكرانية على عدة محاور في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك .