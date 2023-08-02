موسكو (أ ش أ)

أعلنت وحدات الجيش الروسى، اليوم الأربعاء، فرض سيطرتها على 8 معاقل محصنة للقوات الأوكرانية فى منطقة كوزيموفسكى بجمهورية لوجانسك الشعبية خلال ثلاثة أيام .

وقال المتحدث باسم قوات "غرب" التابعة للجيش الروسي، سيرجى زيبنسكى:" إن فصائل هجومية من المشاة الميكانيكية تابعة لجيش الدبابات الأول قامت بالاستيلاء على ثمانية معاقل، وأربعة ملاجئ محصنة، والقضاء على 3 أطقم مدافع رشاشة، وذلك خلال ثلاثة أيام من العمليات الهجومية على اتجاه كوزيموفسكي"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم ". وأضاف أن المروحيات الحربية الروسية من طراز "كا-52" و"مي-35" وكذلك القاذفات من طراز "سو-25"، وجهت ضربات مركزة ضد تجمعات لمعدات وعناصر اللواء الآلي رقم 14 بالقوات الأوكرانية . وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس أن طائراتها الحربية وجهت ضربات صاروخية إلى مواقع للقوات الأوكرانية على عدة محاور في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك . من جه أخرى أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، أن الجيش الروسي قصف خمس مناطق في الإقليم الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل إمرأة وإصابه رجل نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية -:" خلال يوم أمس، واصل العدو قصف بلدات بوهودوخيف وخاركيف وتشوهيف وإيزيوم وكوبيانسك التابعة للإقليم. ونتيجة لهجوم صاروخي على قرية بيرشوترافنيفي، في منطقة إيزيوم، تضرر متجر ومباني سكنية وقُتلت امرأة تبلغ من العمر 91 عامًا بينما أصيب رجل يبلغ من العمر 40 عامًا ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة".

وأضاف أن ثلاثة منازل خاصة في قرية بتروبافليفكا التابعة لمنطقة كوبيانسك تضرروا من جراء سقوط قنبلة جوية من طراز FAB-500 في حين اندلعت عدة حرائق واسعة النطاق في نفس الوقت.. أما في بلدة كوبيانسك، ألحق القصف أضرارا بمنزل خاص وسيارة واندلعت الحرائق.

وأكد المسئول الأوكراني أن جهود إزالة الألغام تتواصل من قبل المسئولين المختصين ودائرة الطوارئ الحكومية التي اكتشفت أكثر من 6 هكتارات من الأراضي المُلغمة وأبطلوا مفعول 59 قطعة متفجرة خلال اليوم الماضي وحده.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إصابة ثلاثة مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "في 1 أغسطس، أصاب الروس ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك. على وجه الخصوص، اثنان في كوراخوفي وواحد في شاسيف يار".

وأضاف أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وأشار إلى أن الدبابات قصفت أفدييفكا في منطقة دونيتسك -وتضررت أربعة شوارع، ولحقت أضرار بـ 35 منزلا ومدرسة داخلية.

في المقابل.. أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين جراء قصف أوكراني على مدن وبلدات في الجمهورية.

وأكدت السلطات، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن القصف الأوكراني طال مدن دونيتسك وماكيفكا وجورلوكا وعددا من البلدات، كما أدى إلى تضرر عدة منازل سكنية.

وأضافت أن القصف الأوكراني استهدف حافلة ركاب بقذائف عنقودية، مشيرة إلى أن قوات كييف أطلقت أكثر من 340 قذيفة على أراضي دونيتسك خلال اليوم.