اليوم السابع
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زعيم "براود بويز" يحمل ترامب مسئولية "اقتحام الكونجرس" ويؤكد: كنت "كبش فداء"

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:17 ص
زعيم "براود بويز" يحمل ترامب مسئولية "اقتحام الكونجرس" ويؤكد: كنت "كبش فداء" اقتحام الكونجرس
كتبت: نهال أبو السعود

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قال انريكي تاريو زعيم جماعة براود بويز اليمينية المتطرفة الذي صوره المدعون انه مخطط هجوم 6 يناير 2021 على مبني الكونجرس الأمريكي انه مجرد "كبش فداء" للجاني الحقيقي دونالد ترامب.

خلال المرافعات الختامية لمحاكمة تاريو، قال محاميه نيب حسن: "كانت كلمات دونالد ترامب دافع تاريو .. إن غضبه هو الذي تسبب في ما حدث في 6 يناير"، وأشار إلى أن ترامب حث أنصاره على "القتال مثل الجحيم" قبل 36 دقيقة فقط من الموجة الأولى من أنصاره الذين بدؤا الاعتداء على شرطة الكابيتول.

وقال نيب حسن: "لم يكن إنريكي تاريو إنهم يريدون استخدام إنريكي تاريو كبش فداء لدونالد ترامب ومن هم في السلطة".

وبحسب مجلة بوليتكو، وجه الى انريكي تاريو الى جانب اربعه اخرين من براود بويز تهمة تهمة تنظيم جهد عنيف لعرقلة نقل السلطة من ترامب إلى جو بايدن، ويقول ممثلو الادعاء إن القادة ، الموالين لترامب وخائفين من استمرار براود بويز في أمريكا ما بعد ترامب ، وضعوا خططًا للإبقاء على ترامب في منصبه.

شددت وزارة العدل  طوال المحاكمة التي استمرت أربعة أشهر على كيفية خروج تاريو وبراود بويز  ومحاولة ترامب نفسها لتخريب انتخابات 2020، حيث قال ممثلو الادعاء إن خطة المجموعة ذهبت إلى أبعد من ذلك ، بعد تغريدة ترامب في 19 ديسمبر 2020 التي دعت فيها المؤيدين إلى النزول إلى واشنطن في 6 يناير 2021 للطعن في نتائج الانتخابات.

وأشار حسن إلى أن ترامب ساهم في زيادة تجنيد Proud Boys بعد استدعاء المجموعة - وحث الأعضاء على "الوقوف جانباً والوقوف" خلال مناظرة ضد بايدن في سبتمبر 2020، وأدى إلى وجود أعضاء غير منضبطين ضمن المنظمة مما ساهم في إثارة أعمال عنف غير مقيدة واشتباكات في الشوارع في واشنطن في نوفمبر وديسمبر 2020.

ووفقا للتقرير تم القبض علي تاريو في واشنطن في 4 يناير 2021، لإحراقه علم مجموعة "حياة السود مهمة" بعد المسيرة المؤيدة لترامب في 12 ديسمبر 2020.


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الانتخابات الامريكية 2024

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