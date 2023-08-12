اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 11:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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شئون الحرمين تبث الدروس والمحاضرات العلمية عبر وسائل الاتصال والنشر

السبت، 12 أغسطس 2023 11:00 م
شئون الحرمين تبث الدروس والمحاضرات العلمية عبر وسائل الاتصال والنشر الشيخ السديس
أ ش أ

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تعمل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى على بث الدروس والمحاضرات العلمية، وذلك عبر جميع وسائل الاتصال والنشر المتاحة لتحقيق الفائدة لطلاب العلم والباحثين فى جميع بلدان العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ أن الرئاسة تعمل على عددٍ من المحاور، ومنها الإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها وحفظها، كما تعمل على تحرير الدروس وتفريغها صوتياً ومرئياً، ورفعها عبر منصة منارة الحرمين ومنصة اليوتيوب عند الانتهاء من تحريرها، كما يتم بث الدروس العلمية بشكل مباشر من خلالهما والبث المباشر الصوتى عبر تطبيق مكسلر.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة خصصت فريقاً مسؤولًا عن إعداد وتجهيز المقاطع الصوتية من الدروس والمحاضرات اليومية، مما يُسهم فى إيصال رسالة الحرمين الشريفين، و إعداد التصاميم للجداول العلمية والدروس المقامة فى المسجد الحرام والندوات والمحاضرات التوجيهية بطريقة تفصيلية مختصرة تبين عنوان الدرس موقعه وتوقيته، واسم الشيخ الذى يلقيه وإخراجها بما يتوافق مع الهوية الإعلامية، لنشرها عبر وسائل وقنوات الإعلام المختلفة وحسابات الإدارة التوجيهية بمواقع التواصل الاجتماعي.


الشيخ السديس

السعودية

المسجد الحرام

المسجد النبوى



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