اعرف الفوائد الصحية للتين المجفف مقارنة بالتمر

كتبت ميرفت رشاد

التين المجفف العضوي هو أحد أفضل الفواكه المجففة التي يمكنك اختيارها ، على الرغم من احتوائه على نسبة أعلى من السكر مقارنة بالتين الطازج ، يقدم التين نكهة لذيذة بشكل لا يصدق تشبه إلى حد ما الزبيب ، وأقل كثافة من التمر ، اعرف الفوائد الصحية للتين مقارنة بالتمر ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

الفوائد الصحية للتين مقارنة بالتمر



1. غنية بالألياف



التين مصدر أفضل بكثير من الألياف القابلة للذوبان ، حيث يحتوي على 4-5 جرام مقابل التمر الذي يحتوي على حوالي 2-3 جرام، يرتبط التين أيضًا بصحة الجهاز الهضمي الجيدة ، ويساعد في تخفيف الإمساك ، ويساهم في صحة القلب.

2. انخفاض السكر



التين المجفف يحتوي على ما يقرب من 7-10 جرام أقل من التمر لكل وزن، اثنان إلى ثلاثة تمرات تحتوي على حوالي 23 جرامًا من السكر (حسب الحجم والنوع) ، في حين أن نفس الكمية من التين هي فقط 13 جرامًا من السكر، نظرًا لأن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليل من السكر ، فهو أفضل إذا كان لديك مستويات سكر حساسة في الدم.

3. مصدر أعلى من المعادن



يوفر التين أيضًا المزيد من المعادن ، وخاصة الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ، وهي وفيرة بمقدار ضعف كمية التمر، الاستثناء الوحيد هو البوتاسيوم ، الذي لا يزال التين غنيًا به ، ولكن ليس مرتفعًا مثل التمر، يحتوي التين أيضًا على نسبة عالية من الزنك مقارنة بالتمور ، ولكنه لا يتضاعف مثل المعادن الأخرى، الكالسيوم عنصر غذائي مهم لعظام قوية وجهاز عصبي سليم ، مثله مثل المغنيسيوم والحديد. يساهم الزنك في نظام المناعة الصحي ويمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على بشرتك صافية من خلال مكافحة الالتهاب.

4. أقل في السعرات الحرارية



يحتوي التين على سعرات حرارية أقل بنسبة 15 % من التمر ، مما يعني أنه يمكنك تناول ضعف الكمية التي يمكنك تناولها من التمر.

5. مفيد لإزالة هرمون الاستروجين الضار



هرمون الاستروجين هو هرمون تمتلكه كل من النساء (وحتى الرجال) بشكل طبيعي. عندما تعمل أجسامنا بشكل صحيح ، فإنها تنتج الكمية المناسبة في الوقت المطلوب ، يمكن أن تؤثر السموم البيئية والأطعمة منخفضة الجودة وحتى صحتنا على كمية الاستروجين الزائدة التي نتناولها، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول هرمون الاستروجين في الجسم إلى زيادة الوزن وتقلبات المزاج والمساهمة في مشاكل انقطاع الطمث أو التسبب في متلازمة تكيس المبايض في النساء يسبب الصداع وحتى سرطان الثدي أو الرحم.