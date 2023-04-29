طازة أو مجفف.. اعرف فوائد التين على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

التين واحد من أبرز الفواكه التي يفضلها الكثيرون حيث يتميز بشكله وطعمه الفريد ويمكن حفظ التين المجفف ويدوم لفترة أطول بكثير من شكله الطازج والقابل للتلف وحسب موقع شبكة NDTV التلفزيونية الهندية أكد أنه إلى جانب المذاق الرائع، توفر فاكهة التين سواء طازجة أو مجففة العديد من الفوائد الصحية ومنها:

1. الألياف

يحتوي التين على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، ويكون بمثابة مادة حيوية - أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.

2. أحماض مهمة

يساعد التين في خفض الإجهاد التأكسدي ومستوى السكر في الدم، حيث يحتوي التين على أحماض الأبسيسيك والماليك والكلوروجينيك، وهي مركبات رئيسية تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

3. معادن أساسية

يعد من الفواكه الغنية بالكالسيوم والفوسفور لذا فهو يعزز تكوين العظام ومحفزات إعادة نمو العظام.

4. البوتاسيوم

يعتبر البوتاسيوم معدنًا حيويًا لأنه يساعد الجسم في السيطرة على ضغط الدم، كما أنه يسهل دحض الآثار السلبية للصوديوم،و يساعد البوتاسيوم الموجود في التين على تحفيز عمل العضلات والأعصاب ويوازن السوائل في الجسم ويحافظ على التوازن الكهربائي.

5. فيتامينات ومضادات أكسدة

يشتمل التين على ثروة من المغذيات مثل فيتامين C و Eو A ومضادات الأكسدة القوية والمفيدة للغاية لتغذية الجلد وتجديد خلايا الجلد.