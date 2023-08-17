348 مليار جنيه قيمة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بالعام المالى 20/21

كتب مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة الاستهلاك من المنتجات البترولية والبتروكيماوية بالأسعار المحلية بلغت نحو 348 مليارا و354 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2020/2021، ارتفاعا من 335 مليارا و237 مليون جنيه في العام المالي السابق له 2019/2020، بزيادة بلغت نحو 13 مليارا و117 مليون جنيه.

وأضاف تقرير مصر في أرقام الصادر حديثا عن جهاز الإحصاء، أن كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والبتروكيماوية شهدت ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث بلغت نحو 74 مليونا و193 ألف طن بنهاية العام المالي 2020/2021، بينما كانت 72 مليونا و375 ألف طن في العام المالي السابق له 2019/2020، بزيادة بلغت نحو مليون و818 ألف طن.

وتشير البيانات إلى أن الغاز الطبيعي والسولار والديزل استحوذا سويا على القيمة والكمية الأكبر بين المنتجات البترولية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت كمية الغاز الطبيعي المستهلكة نحو 47 مليونا و307 آلاف طن بالعام المالي 2020/2021، بقيمة بلغت 129 مليارا و514 مليون جنيه، أما السولار فقد بلغت الكمية المستهلكة منه نحو 12 مليونا و685 ألف طن بقيمة بلغت 102 مليار و837 مليون جنيه.

وأعلن الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء صدور النسـخة السنوية من كتيب "مـصر في أرقـام" ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية التي تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الاجتماعية التي تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) / المراكز البحثية، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الاختراع / الأسـرة والمستشفيات.