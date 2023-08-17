هبوط 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الخميس على رأسها "التبغ" بنسبة 1.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع 10 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.2%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%.

وانخفضت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.

فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 565.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.02%، والعرب على 4.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 58.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 219.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 36.6 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 21728 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5353 نقطة، بينما صعد مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 5388 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1366 نقطة.