صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الأغذية" بنسبة 1.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.9%، أعقبه قطاعا الموارد الأساسية وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، وصعد قطاعا البنوك والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه دون تغيير.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 0.5%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 878.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.08%، والعرب على 6.69%، واستحوذت المؤسسات على 23.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 269.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 187.9 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 83.7 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 160.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 21855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7556 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3625 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5364 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5273 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1363 نقطة.