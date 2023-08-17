اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 04:12 م
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هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.52% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:55 م
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.52% بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 21728 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7526 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5353 نقطة.

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