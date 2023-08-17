من تغذية البشرة إلى إنقاص الوزن.. اعرفى فوائد البندق

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما يطلق على مكسرات البندق اسم "ملكة المكسرات" بسبب وفرة الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تنظم الشهية وتعزز صحة الأمعاء، على الرغم من الفوائد العديدة لمكسرات البندق ، إلا أنها لم تحظ دائمًا بالاهتمام الذي تستحقه في وجباتنا الغذائية، وإليك الفوائد الصحية المذهلة لدمجها في نظامك الغذائي ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الفوائد الصحية لمكسرات البندق



1. يحسن صحة القلب:



مفيدة لقلبك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي ترتبط بصحة قلب أفضل وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية ، تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بمكسرات البندق، يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول بقدر ما توصي به جمعية القلب الأمريكية .

2. يحسن مستويات السكر في الدم:



إذا كنت تعاني من مرض السكري ، فقد تساعدك مكسرات البندق، وجدت دراسة كندية أن المكسرات يمكن أن تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، تعمل العناصر الغذائية الفريدة والمركبات النشطة بيولوجيًا في مكسرات البندق معًا لمواجهة آثار مرض السكري وتحسين مستويات السكر في الدم .

3. يساعد في إنقاص الوزن:



من المثير للدهشة أنه على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، إلا أن مكسرات البندق يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، تحتوي على البروتين والألياف الغذائية التي تقلل الجوع وتجعلك تشعر بالشبع، قد يحمي حمض البالميتوليك الدهني الموجود في مكسرات االبندق أيضًا من زيادة الوزن غير المرغوب فيها .

4. يحسن صحة القناة الهضمية:



الألياف الموجودة في مكسرات البندق تفيد أمعاءك وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، مثل معظم المكسرات ، تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تعمل كمواد حيوية ، وتغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة، تنتج هذه البكتيريا الجيدة أحماض دهنية قصيرة السلسلة تقلل الالتهاب وتحمي من أمراض الأمعاء .

5. يحسن صحة الدماغ:



تناول مكسرات البندق مفيد لصحة دماغك ، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العصبية ، وقد يساعد حمض الأوليك في المكسرات في منع السكتة الدماغية وبالمثل ، فإن العناصر الغذائية الأخرى مثل النحاس وفيتامين B1 والمنجنيز والمغنيسيوم تدعم إنتاج الناقلات العصبية الصحية، يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 9 الموجودة في مكسرات المكاديميا أن تحسن الحالة المزاجية وتعزز الذاكرة ، بل وتساعد في علاج مرض الزهايمر.

6. يغذي البشرة:



مكسرات البندق غنية بالتوكوترينول والسكوالين ، وهي مركبات قوية تحمي بشرتك من الآثار الضارة لأشعة الشمس ، عند استخدام زيت جوز البندق ، ستختبر فوائد الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض البالميتوليك ، الذي يمنع جفاف الجلد ويعزز الشفاء وتجديد شبابه أيضًا ، يمكن أن يؤدي استخدام زيت البندق إلى تحسين صحة الجلد مع تقدمنا ​​في العمر.

7. يقلل من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي:



متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والدهون التي تؤدي إلى أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2، يمكن تقليل ذلك باستخدام مكسرات البندق في نظامك الغذائي المتوازن، أظهرت الدراسات أن هذه المكسرات يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والحماية من مرض السكري من النوع 2 ، ويمكن أن تساعد أيضًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية .