مصادرة 2.5 طن سماد مدعم و350 علبة سجائر خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 2 طن و500 كجم سماد اليوريا و350 علبة سجائر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز فاقوس

وشنت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان ومفتشي الإدارة، حملة تفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير المحاضر الآتية : تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحال التجاريه لقيامه ببيع سماد اليوريا محظور تداوله في السوق السوداء وتم التحفظ على عدد 45 شيكاره زنه الشيكاره 50 كيلو باجمالي 2250 كيلو حوالي 2 طن و 250 كجم .

تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب الانشطه التجاريه لبيع مواد دهانات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 3 جراكن لاكييه بويه.

كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب المحال التجاريه لإمتناعه عن بيع سجاير وتم التحفظ على 35 قاروصة بكل قاروصه 10 علب بإجمالي 350 علبه سجائر.

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور علي المخابز البلديه للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت الحملة عن تحرير تقارير إثبات حالة ضد بعض أصحاب المخابز لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية.