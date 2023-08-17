مشروعات الدولة للنهوض بالتعليم فى البحيرة.. إنشاء 336 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار جنيه لمواجهة كثافة الفصول والتسرب من التعليم.. وتنفيذ 290 أخرى جديدة بقرى"حياة كريمه لأول مرة.. وحصول 392 على إعتماد الجودة

البحيرة - ناصر جودة

عندما نتحدث عن التطور والتنمية المستدامة فى مصر، لابد أن نذكر جهود الدولة فى منظومة التعليم، وهو الأساس لأى نهضة حقيقية على أرض الواقع، وتضم خطة المنظومة التعليمية جناحين هما البنية التحتية من إقامة المدارس الجديدة والمعاهد العلمية والمعامل البحثية إلى جانب تطوير المناهج ورفع مستوى جودة التعليم للاعتماد على الفهم والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية.

وشهدت محافظة البحيرة، خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من المشروعات التعليمية الجديدة بكافة المدن والقرى خاصة بالمناطق النائية إلى جانب حصول عدد كبير من المدارس على شهادة إعتماد الجودة و التى تعنى تطبيق المعايير والمواصفات القياسية فى التعليم

وتعتبر مشروعات إنشاء المدارس بمراحلها المختلفة هى الأساس لتطوير المنظومة التعليمية بالبحيرة، وذلك لتوفير المناخ المناسب لتعليم الطلاب، ومواجهة كثافة الفصول الدراسية والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم خاصة بالقرى المحرومة.

وخلال السنوات الماضية تم انشاء وتجديد 336 مدرسة بتكلفة إجمالية 2مليار و200 مليون جنيه، كما تم تشغيل 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 مليون جنيه وجاري العمل بـ 91 مدرسة أخرى بتكلفة 600 مليون جنيه لخدمة أكثر من مليون و600 ألف طالب وطالب بكافة قرى ومدن المحافظة.

كما تم افتتاح عدة مدارس نوعية ذات طابع خاص منها مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وهى أول مدرسة للمكفوفين بالمحافظة والمقامة على مساحة 835 متر بتكلفة 16 مليون جنيه، وتتكون من 14 فصل دراسى وتخدم المدرسة 121 طالب وطالبة.

وكذلك شهدت محافظة البحيرة، افتتاح مدرسة وادى النطرون الثانوية الزراعية على مساحة 19.5 فدان بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه .

وفى قطاع التعليم الأزهري شهدت محافظة البحيرة، إنشاء 37 معهدا أزهريا جديدا بتكلفة 170 مليون جنيه، وذلك لرفع مستوى الوعي الدينى والثقافى بين الطلاب وإعداد أجيال جديدة لنشر الدين الوسطى فى المجتمع بعيدا عن الغلو والتطرف .

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن هناك خطة متكاملة لتنفيذ كافة المشروعات والمبادرات التعليمية الجديدة وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى انشاء 290 مدرسة جديدة بمحافظة البحيرة هذا العام ودخولها الخدمة خاصة بالقري المنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون" و ذلك من أجل رفع الاعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة التسرب من التعليم بالقرى الأكثر إحتياجا.

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مدارس محافظة البحيرة حققت إنجازات كبيرة فى مجال جودة التعليم ، لتتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالي فى إعتماد الجودة، لافتا الى إعتماد 32 مدرسة من مدارس محافظة البحيرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والأعتماد خلال العام الدراسى الحالى.

وقال وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إن عدد المدارس التى انضمت للهيئة القومية للجودة بالبحيرة بلغت 392 مدرسة، وجارى مراجعة 87 مدرسة أخرى لاعتمادها لتتصدر محافظة البحيرة بهذا العدد جميع محافظات الجمهورية فى هذا المجال.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ كافة المشروعات الخدمية خاصة المشروعات التعليمية لأهميتها الكبرى فى تحقيق التنمية .

وأضافت أن تطوير التعليم والارتقاء به هو من أولويات الدولة المصرية من خلال إنشاء ورفع كفاءة المدراس والمنشآت التعليمية لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

يذكر أن المدارس الجديدة بمحافظة البحيرة التى تم اعتمادها من هيئة الجودة هى :-

1- عثمان بن عفان الابتدائية التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

2- عكاشة للتعليم الاساسى التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

3- مدرسة عبد العظيم بديوى الابتدائية التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

4- مدرسة حوش عيسى الحديثة الابتدائية التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

5- الشهيد العقيد عز الدفراوى التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

6- عكاشة للتعليم الاساسى التابعة لادارة حوش عيسى التعليمية

7- عبد ربه للتعليم الاساسى التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية

8- الشهيد مصطفى احمد رشاد سالم التابعة لادارة ايتاى البارود التعليمية

9- الشهيد مصطفى يحيى صالح الابتدائية التابعة لادارة ايتاى البارود التعليمية

10- مدرسة النوبارية الرسمية لغات التابعة لادارة النوبارية التعليمية

11- مدرسة زمزم الابتدائية التابعة لادارة الرحمانية التعليمية

12- مدرسة المجد الابتدائية التابعة لادارة الرحمانية التعليمية

13- مدرسة نظارة الانشا الابتدائية التابعة لادارة الرحمانية التعليمية

14- زاوية خنيزة الابتدائية التابعة لادارة كوم حمادة التعليمية

15- عزبة الرامى التابعة لادارة كوم حمادة التعليمية

16- كفر سنطيس للتعليم الاساسى التابعة لادارة مركز دمنهور التعليمية

17- منشاة الوكيل الابتدائية التابعة لادارة مركز دمنهور التعليمية

18- الشهيد حمدى سلامة للتعليم الاساسى التابعة لادارة مركز دمنهور التعليمية

19- ام المؤمنين الابتدائية التابعة لادارة الدلنجات التعليمية

20- روضة الدلنجات التابعة لادارة الدلنجات التعليمية

21- النجاح الرسمية لغات التابعة لادارة التحرير التعليمية

22- الشهيد خميس عبد الفتاح على مرسى الابتدائية التابعة لادارة أبو حمص التعليمية

23- الشهيد عبد الله ابراهيم رمضان شكر التابعة لادارة أبو حمص التعليمية

24- رضوان الديب للتعليم الاساسى التابعة لادارة المحمودية التعليمية

25- كفر الرحمانية للتعليم الاساسى للمرحلة الاعدادية التابعة لادارة المحمودية التعليمية

26- روضة كفر الرحمانية للتعليم الاساسى التابعة لادارة المحمودية التعليمية

27- كفر الرحمانية للتعليم الاساسى اعدادى التابعة لادارة المحمودية التعليمية

28- صبرى القاضى للتعليم الاساسى الابتدائية التابعة لادارة المحمودية التعليمية

29- ادكو الجديدة الصباحية التابعة لادارة ادكو التعليمية

30- الشهيد محمد حسن عبد العاطى التابعة لادارة بندر كفر الدوار التعليمية

31- عزبة جويد للتعليم الاساسى التابعة لادارة شبراخيت التعليمية

32- مدرسة الستين الرسمية لغات التابعة لادارة مركز كفر الدوار التعليمية



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جانب من المشروعات (2)



جانب من المشروعات (3)



جانب من المشروعات (4)



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جانب من المشروعات (6)



جانب من المشروعات (7)



جانب من المشروعات (8)



جانب من المشروعات (9)



جانب من المشروعات (10)