مراكز شباب شمال سيناء تواصل فعاليات مبادرة "صيف شبابنا"

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مراكز شباب شمال سيناء فعاليات مبادرة "صيف شبابنا ورياضتنا في إجازتنا" التى انطلقت 27 يوليو الماضى، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل بسلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية.

أعلن إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، تواصل الفعاليات، وبينها ما شهده مركز شباب ضاحية السلام من أنشطة مختلفة لتأهيل الكوادر الشبابية، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

أضاف أن الفعاليات بمركز شباب مدينة العريش تضمنت عروض جمباز - و عروض كاراتيه - أنشطة كشفية اشتمل المعسكر على كيفية التدريب، و شارك فيه شعب الزهرات والمرشدات والأشبال، كما نظمت إدارة شباب رمانة، ندوة للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، بمركز شباب نجيلة ، وندوة بمشاركة طلائع مركز شباب نجيلة.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء إقامة مسابقة " أولمبياد الطفل المصري " النسخة الرابعة، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالإدارة المركزية لتنمية النشء، و الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضة.

وتهدف أولمبياد الطفل المصري إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

قال إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن أولمبياد الطفل المصري أحدي مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها علي التنشئة و التعليم و التدريب كإحدى استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب و المتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم ، بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من كافة المحافظات.

تتضمن أولمبياد الطفل المنافسة فى مجموعة من الألعاب الجماعية تتمثل فى " كرة القدم الخماسي، كرة الطائرة ، كرة السلة ، كرة اليد "، بجانب الألعاب الفردية المتمثلة فى ألعاب القوى ( عدو 100 متر ، دفع جلة 3 ك بنات / 4 ك بنين ، وثب طويل )، و تنس الطاولة ( فردي و زوجي )، و ألعاب المنازلات في الكاراتيه كاتا ، و التايكوندو كروجي ، و المصارعة ، و الجودو بالإضافة إلى مسابقات السباحة ( 50م حرة / 50 ظهر ) و رفع أثقال ( 49 ك/55 ك/ 61 ك/ 67 ك/ 73 ك/ فوق 73 ك بنين )

رفع أثقال 40 ك/ 45 ك/ 49 ك / 55 ك/ 59 ك / فوق 95 ك بنات ) يمثل كل محافظة عدد 1 لاعب/ لاعبة( 13 و 14 عام ) و مدرب.