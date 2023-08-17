اليوم السابع
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محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمركز السيطرة بنسبة تنفيذ 80%

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:27 ص
محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمركز السيطرة بنسبة تنفيذ 80% جانب من الجولة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الخميس، الأعمال الجارية بمشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة "مركز السيطرة" بمبنى ديوان عام المحافظة بنسبة تنفيذ 80٪ ، وبتكلفة 14 مليون جنيه.
 
رافق محافظ أسوان، خلال تفقده لمكونات المركز، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة.
 
وأشار اللواء أشرف عطية، إلى بمنظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والتى تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية ، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وشدد، على أهمية الإنتهاء من المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية متعددة ، مع مراعاة الجودة العالية فى التنفيذ ، وأيضاً التشطيبات النهائية واللمسات الجمالية بشكل راقى ، فضلاً عن وجود أكثر من مدخل ومخرج للمركز لتسهيل حركة المترددين عليه .
 

 

 


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