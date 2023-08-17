مجلس الوزراء يخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات 1% لأبناء محافظة شمال سيناء

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بإعداد المخطط العام للواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين الجديدة، إلى المكتب الاستشاري/ دار الهندسة (مصر) للتصميم والاستشارات الفنية – المحدودة، وكذا اسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسات الاقتصادية الخاصة بمرحلة (Hotel Operator Search & Selection)، لأحد المكاتب الاستشارية الأخرى.