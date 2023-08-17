مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة بتداولات 700 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 21767 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 7540 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3618 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5345 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5300 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تقديم شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 32.5 مليون جنيه إلى 35.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليون جنيه بإصدار 5.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة، وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، والظاهرة بالمركز المالي في 31 ديسمبر عام 2022.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 146.8 ألف سهم، 70 ألف سهم، 50 ألف سهم، 490 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة سبـأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 500 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 200 ألف سهم، 50 ألف سهم، 475.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة 9 ملايين سهم، واشترت إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 9350 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 297.8 ألف سهم.

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، شراء شركة بيت الخبرة للتخصيم "تكنوفاكتورنج" عدد 3389 سهم بسعر 150.465 جنيه بقيمة إجمالية 510.6 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 2.62% إلى 2.688%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 وحتى 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 69.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.3 مليار جنيه مقارنة مع 2 مليار جنيه بنسبة نمو 110.21%.

وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 464 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 326.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر المحقق 76.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر بمبلغ 117.1 مليون جنيه.