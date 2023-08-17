ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 18093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 21881 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 7579 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5378 نقطة.