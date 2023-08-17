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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:39 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 18093 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 21881 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 7579 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5378 نقطة.

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