قوي مناعتك واحمى نفسك من نزلات البرد بهذه الفاكهة

كتبت فاطمة ياسر

بسبب تقلبات الطقس تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا يجب تقوية الجهاز المناعي عن طريق اتباع العديد من العادات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في زيادة قدرة الجهاز المناعي.

أشار التقرير أن فيتامين "سي " من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها بشكل دائم ، لأنه يساعد في تجنب الإصابة بنزلات البرد الصعبة المرتبطة بهذا الطقس ، كما أنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي .

فيمكنك تناول بعض الفواكه ومنها " الكيوي" فهوي يحتوي علي العديد من الألياف التي تساعد في تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخلة ، ويحتوى "الكيوي" على فيتامين سي أكثير من البرتقال ، كمان تناوله يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب .

و تناولك " للبرتقال " يساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان و خاصة سرطان المعدة، كما أن تناوله يساعدك في إمداد جسمك بالعديد من العناصر و الفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم و الزنك و الفسفور، و يساعدك في تنظيم نسبة ضغط الدم و الكولسترول .

وحث التقرير علي تناول الكيوي و البرتقال معا لأنه يساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء ، و أيضا تساعدك في التخلص من الوزن الزائد ، و لهذا يجب عليك الإكثار من تناولك لهذىن النوعين من الفواكه .