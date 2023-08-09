نصائح لتقوية مناعة طفلك مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة

تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة من الأمور المسببة لإصابة الأطفال بالعديد من الأمراض المعدية، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع "health-harvard" بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الأطفال خلال تقلبات الطقس الشديدة ومنها..
نصائح لصحة طفلك مع تقلبات الطقس
نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك
1- الراحة الجيدة للطفل
2. ركز على الأطعمة الكاملة
توجد أسس نظام المناعة القوى فى الأطعمة التي يأكلها طفلك، تلعب الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في الأطعمة الكاملة دورًا مهمًا في تطوير جهاز المناعة (بالإضافة إلى نمو الجسم)، حيثما أمكن تأكدي من أن طفلك يستهلك الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات واللحوم.
3- تناول الأغذية الصحيةبالإضافة إلى الأطعمة الكاملة هناك عناصر غذائية محددة قد تساعد جهاز المناعة على سبيل المثال، يلعب معدن الزنك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عمل الجهاز المناعى، تظهر الأبحاث أن الزنك مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، لذا تأكد من أن طفلك يتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالزنك، مثل اللحوم وزبدة الكاجو والمحار.
4- النشاط البدنى
النشاط البدنى مهم فى أى عمر، وأوضحت عدة نظريات أن النشاط المعتدل يمكن أن يدعم وظيفة المناعة، بالإضافة إلى ذلك عندما يتجول طفلك في الهواء الطلق، سيتعرض للبكتيريا التي تتشكل بشكل طبيعي في بيئتك نظرًا لأن الجهاز المناعي يتعامل مع هذه الأنواع غير الضارة نسبيًا، فإنه يهيئ نفسه للتعامل مع الإصابات الأكثر خطورة.
5- الجلوس فى الشمس
فيتامين د - الذي يتكون في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس - هو مركب يلعب دورًا مهمًا في صحة طفلك، ليس فقط ضروريًا لبنية العظام، لكنه أيضًا مرتبط بالاستجابة المناعية، وأظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) مرتبط بزيادة المناعة الذاتية - وهي استجابة غير طبيعية، حيث يتحول نظام المناعة في الجسم ضد الخلايا السليمة.
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