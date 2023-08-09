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نصائح لتقوية مناعة طفلك مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:00 م
نصائح لتقوية مناعة طفلك مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة نصائح لتقوية مناعة طفلك
كتبت فاطمة ياسر

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تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة من الأمور المسببة لإصابة الأطفال بالعديد من الأمراض المعدية، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع "health-harvard" بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الأطفال خلال تقلبات الطقس الشديدة ومنها..

 

نصائح لصحة طفلك مع تقلبات الطقس

- الاهتمام بالتغذية الصحية من خلال تناول الخضراوات والفواكه المتنوعة. 
 
- تجنب الأطعمة المضاف إليها السكريات والأطعمة السريعة.
 
- حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم أى من 8 إلى 10 ساعات. 
 
- ممارسة الرياضة أو أى نشاط بدنى يوميا. 
 
- الحفاظ على صحته النفسية.  
 
- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة. 

 

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك

1- الراحة الجيدة للطفل

هناك سبب لأهمية وقت القيلولة اليومية، وليس فقط لأنها تمنحك فترة قصيرة لبعض الهدوء والسكينة، أظهرت الأبحاث أن هناك صلة مباشرة بين دورات النوم وجهاز المناعة الفعال.
 
يدعم النوم الجيد الاستجابات المناعية بما في ذلك قدرة النظام على التعرف على الجراثيم والبكتيريا التي واجهتها من قبل، ما يسمح للصغار بمحاربة العدوى في المستقبل.

2. ركز على الأطعمة الكاملة

توجد أسس نظام المناعة القوى فى الأطعمة التي يأكلها طفلك، تلعب الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في الأطعمة الكاملة دورًا مهمًا في تطوير جهاز المناعة (بالإضافة إلى نمو الجسم)، حيثما أمكن تأكدي من أن طفلك يستهلك الكثير من الفاكهة والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات واللحوم. 

 

3- تناول الأغذية الصحية

 بالإضافة إلى الأطعمة الكاملة هناك عناصر غذائية محددة قد تساعد جهاز المناعة على سبيل المثال، يلعب معدن الزنك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عمل الجهاز المناعى، تظهر الأبحاث أن الزنك مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، لذا تأكد من أن طفلك يتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالزنك، مثل اللحوم وزبدة الكاجو والمحار.

4- النشاط البدنى

النشاط البدنى مهم فى أى عمر، وأوضحت عدة نظريات أن النشاط المعتدل يمكن أن يدعم وظيفة المناعة، بالإضافة إلى ذلك عندما يتجول طفلك في الهواء الطلق، سيتعرض للبكتيريا التي تتشكل بشكل طبيعي في بيئتك نظرًا لأن الجهاز المناعي يتعامل مع هذه الأنواع غير الضارة نسبيًا، فإنه يهيئ نفسه للتعامل مع الإصابات الأكثر خطورة.

 

5- الجلوس فى الشمس

فيتامين د - الذي يتكون في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس - هو مركب يلعب دورًا مهمًا في صحة طفلك، ليس فقط ضروريًا لبنية العظام، لكنه أيضًا مرتبط بالاستجابة المناعية، وأظهرت الدراسات أن نقص فيتامين (د) مرتبط بزيادة المناعة الذاتية - وهي استجابة غير طبيعية، حيث يتحول نظام المناعة في الجسم ضد الخلايا السليمة.

 


تقلبات الطقس

ارتفاع درجات الحرارة

نصائح لتقوية مناعة طفلك

تقوية مناعة الطفل



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