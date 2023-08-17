ضبط 3500 علبة سجائر داخل مخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى المحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة.

بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لمنطقتى وسط وغرب الدلتا لمراقبة الأسواق، حيث تمكنت الحملة من ضبط ومصادرة كمية من السجائر وقدرها 3500 علبة سجائر داخل أحد المخازن لقيام المسئول بالبيع بأزيد من السعر الرسمى واستغلال الأزمات وتحقيق مكاسب غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع صابون ومنظفات بالمحلة والتحفظ على كمية وقدرها 5000 لتر صابون مجهول المصدر بأحد التانكات البلاستيكية، و100 قارورة بداخلها 250 كجم صابون سائل مغشوش ويحمل بيانات وهمية وضبط كمية قدرها 100 قارورة فارغة معدة للتعبئة و1000 استيكر علامات وهمية تم تحرير محاضر بالمخالفات، وتم التحفظ علي المضبوطات واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.