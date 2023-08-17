سكان مدينة بروج البلجيكية يطالبون الحكومة بإيجاد حل للإقبال السياحى المفرط

كتبت: هناء أبو العز

فى الوقت الذى تتهافت فيه دول العالم، على تشجيع السياحة لديها، كان الوضع مختلفًا فى مدينة البجع الأسطورية، مدينة بروج البلجيكية، فسكان المدينة الحالمة، أعلنوا استيائهم بسبب الارتفاع الكبير فى عدد السياح متهمين السلطات بأنها السبب وراء هذا الضغط الذى تشهده المدينة من خلال تشجيع السياحة النوعية ودفع زائريها إلى الإقامة فيها فترات أطول.

ويطالب سكان المدينة السلطات بضرورة إيجاد حل للسياحة المفرطة التي تشهدها مدينتهم.

ومدينة بروج، تعد الوجهة السياحية البارزة في غرب بلجيكا، ومدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والملقبة بـفينيسيا الشمال نسبة إلى مدينة البندقية الإيطالية.

ورغم أن عدد سكانها لا يتجاوز الـ 120 ألفا، إلا أنها تستقطب ثمانية ملايين زائر كل عام، معظمهم يأتون خلال الصيف ولا تستمر زياراتهم لأكثر من يوم واحد في أكثر الأحيان.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن سلطات المدينة لا ترغب في أن تلقى بروج مصير البندقية نفسه، فقد هددت منظمة اليونسكو الشهر الماضي بوضع المدينة الإيطالية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بسبب السياحة المفرطة.

ويرى سكان بروج أن الوسط التاريخي للمدينة تجاوز بدرجة كبيرة الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد الزائرين خلال الصيف.

وفي الوقت الذي يدرك فيه سكان المدينة الآثار الإيجابية لهذا التدفق الكبير للزائرين على صعيد الاقتصاد والتوظيف، إلا أنهم ينددون بما يعدونه سياحة غير متوازنة تحول مدينتهم إلى متحف في الهواء الطلق.

وخلال هذا الصيف، عاد عدد السياح إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، إذ يرجع الفضل في ذلك خصوصا إلى السفن السياحية التي ترسو في ميناء زيبروجه القريب، التي يمضي ركابها بضع ساعات فقط في المدينة.

وتعادلت البندقية وبروج وجزيرة رودوس اليونانية في المركز الثاني، خلف مدينة دوبروفنيك الكرواتية التي تستقطب سيلا من عشاق مسلسل لعبة العروش الراغبين في استكشاف مواقع تصوير العمل، ما جعلها رمزا للسياحة المفرطة.

وعلى عكس المدن السياحية الأوروبية الأخرى، لم تغلق بروج إمكانية التنقل بالسيارات في الوسط التاريخي، رغم أن محطة للقطار تقع على بعد دقائق قليلة، وتنتشر في شوارع المدينة البلجيكية مركبات بلوحات تسجيل من كل أنحاء أوروبا.

وجدير بالذكر أن مدينة بروج بقنواتها المائية وروعة الهندسة المعمارية المذهلة وشوارعها المرصوفة بالحصى، والعربات التي تجرها الخيول، وتسمى بـ بندقية الشمال لوجود الكثير من القنوات المتعرجة والتى يمكنك الاستمتاع بها في جولة سياحية بالقارب لمدة 30 دقيقة حول البلدة القديمة ومشاهدة المعالم الأثرية القديمة على طول القنوات.